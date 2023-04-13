С начала года в СКО зарегистрировано 182 факта интернет-мошенничества

Интернет-мошенники могут причинять миллионные ущербы. Чтобы предотвратить такие факты, полицейские на постоянной основе проводят встречи с горожанами. Такую профилактическую беседу провели в гимназии № 1.

— Одну женщину держали 4 часа на телефоне, не отпускали. То же самое, как у вас, Татьяна Михайловна: идите в банк, никому ничего не говорите, мы ведём спецоперацию по поимке сотрудников банка.

Жертву убеждают, что её счетам угрожают третьи лица. Якобы, чтобы защититься, необходимо взять кредит и положить деньги на предложенный счёт. Оттуда аферисты без труда снимают средства. Важно понимать: полицейские могут опросить человека только после получения им повестки, а работники банка не имеют права настаивать, чтобы человек совершил те или иные финансовые операции. К слову, некоторые из педагогов уже сталкивались с посягательствами мошенников.

Я говорю: хорошо, присылайте мне повестку, я приду к своему… Он начинает: «Ну, какую повестку», — в смысле, говорю, какую повестку, вы же хотите от меня сведения какие-то получить? Либо присылайте ко мне участкового, либо говорите, куда я должна сейчас подойти. «Я в Астане нахожусь».

Также стражи порядка рассказали, что никому нельзя доверять свои конфиденциальные данные, соглашаться на предоплату при совершении покупок через интернет.

ТАЛГАТ СМАГУЛОВ, начальник 2-го отдела УП г. Петропавловска:

— Здесь мы довели информацию необходимую, наглядный показали видеоматериал, где говорилось о том, что с каждым годом, с каждым месяцем всё изощрённее уловки мошенников. В связи с этим проводили массовые отработки как по школам, так и в других учреждениях нашего города.

Главные рекомендации полицейских: не принимать поспешных решений, перепроверять полученную информацию по официальным номерам.

ЕЛЕНА МИРОЕДОВА, заместитель директора Первой гимназии г. Петропавловска:

— Разные формы были представлены, какие свои новшества проявляют мошенники, т.е. эта информация очень познавательная. Надеемся, что мы сумеем обойти мошенников благодаря вот этим лекциям.

Всего с начала года в области зарегистрировано 182 факта интернет-мошенничества. В прошлом году за аналогичный период их было 214.



Камилла Карим