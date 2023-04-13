С начала апреля полицейские выявили более 500 нарушений правил благоустройства

В Петропавловске за ненадлежащее содержание фасадов и прилегающих территорий, несвоевременный вывоз мусора привлечены к ответственности 49 предпринимателей. В отношении них составлены протоколы по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях. Полицейские напоминают: санкция данной статьи подразумевает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства — в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства — в размере 100 месячных расчетных показателей.

С начала года по области полицейские выявили 4390 нарушений правил благоустройства, из них 565 — в апреле.



Диана Салихова