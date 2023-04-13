Казахстан и Китай планируют ввести взаимный безвизовый режим

Казахстан и Китай планируют ввести безвизовый режим для своих граждан в обе стороны по соответствующему проекту постановления Министерства иностранных дел, опубликованному на портале «Открытые НПА».

Согласно документу, казахстанцы смогут находиться без визы в Китае, а граждане КНР в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период. Однако, если граждане одной из сторон планируют оставаться в другой стране дольше предусмотренного срока, им необходимо будет обратиться за соответствующей визой до въезда в страну.

Для казахстанцев действительными проездными документами будут являться паспорт гражданина РК и свидетельство на возвращение в РК, а для граждан Китая — полуслужебный паспорт, паспорт гражданина КНР или временный проездной документ. Соглашение подпишут заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

По словам представителей правительств, подписание соглашения позволит укрепить тесное сотрудничество между двумя странами. Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 апреля.