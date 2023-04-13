День открытых дверей для школьников провели в Академии Национальной гвардии Республики Казахстан

Академия Национальной гвардии Республики Казахстан сегодня принимает гостей. Более 140 учащихся старших классов общеобразовательных школ Петропавловска смогли окунуться в атмосферу военно-учебного заведения. День открытых дверей начался с выступления военного оркестра на строевом плацу Академии. А далее — показ военной техники, за руль которой позже сели сами ребята. Также они самостоятельно произвели сборку и разборку стрелкового оружия. В музее учебного заведения, учащимся продемонстрировали экспозиции из истории и жизни академии. Далее ребята посетили казармы, где ознакомились с условиями проживания курсантов. А после военнослужащие ответили на интересующие вопросы школьников.



Диана Салихова