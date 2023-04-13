Айдарбек Сапаров встретился с жителями села Волошинки

Первой остановкой главы региона стала Волошинская средняя школа. Обучается здесь около 100 ребят. В ходе визита Айдарбек Сапаров поручил местному аграрию помочь в благоустройстве прилегающей территории. Также аким области проинспектировал и работу врачебной амбулатории. Медицинские услуги здесь оказывают не только местному населению, но и близлежащих сельских округов. Дефицита кадров здесь нет. В прошлом году за счет местного ТОО провели капитальный ремонт. И последней остановкой стало пожарное депо, которое открыли по инициативе руководителя агропредприятия «Пушкинское». На вооружении имеется 2 единицы техники, на дежурство заступает 3 человека. Глава региона подчеркнул, что такое формирование нужно иметь в каждом хозяйстве. После небольшого объезда Айдарбек Сейпилович встретился с жителями Волошинки и выслушал доклады местных акимов.

ВИТАЛИЙ КОЧЕРГИН, АКИМ ВОЛОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН:

— В состав Волошинского сельского округа входит 3 населенных пункта с численностью населения 915 человек. Самозанятое население 68 человек, из которых молодежи 11 человек, занимаются разведением личного подсобного хозяйства. Безработных по округу 2 человека. На территории округа функционирует 4 агроформирования: 2 ТОО, 1 ФХ, 1 КХ.

Самым крупным ТОО в районе является «Пушкинское». На сегодня в распоряжении агрария имеется 18 тысяч гектаров сельхозугодий. На предприятии трудится 162 человека, средняя заработная плата по итогам 2022 года составила 215 тысяч тенге. Несмотря на развитое растениеводство, с животноводством здесь проблемы. Из-за чего в зимний период местные жители вынуждены сидеть без работы.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Когда руководитель есть, хозяйство сильное, работа есть, люди, в принципе, работают, но только в растениеводстве и часть немного в животноводстве. Животноводства мало. Просьба, Николай Петрович, все-таки молочно-товарную ферму надо построить. Чтобы люди там работали. Круглогодичное стойловое содержание, круглогодичная занятость, хорошая зарплата, будете заниматься кормопроизводством. Потом все-таки социальная ответственность бизнеса. Для своих людей, сильных передовиков, кто хорошо работает, пашет день и ночь, для них новые дома надо строить, воду проводить туда. Все эти вопросы тоже надо потихоньку решать. У нас в некоторых хозяйствах вот так и решают, таким методом.

После небольших отчетов глава региона выслушал и проблемы, с которыми изо дня в день сталкиваются местные жители. Одна из них — это нехватка пастбищных угодий. Практически в каждом дворе имеется личный скот, но заготавливать сено на зиму попросту негде, да и к тому же летом с выпасом возникают проблемы.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, АКИМ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА:

— Вопросы по пастбищам мы отдельно еще приедем комиссией, определим какое поголовье, по какой схеме организован выпас скота, отдельно еще будет рассмотрено.

Еще одна проблема — это некачественная сотовая связь и отсутствие интернета. Местные жители отмечают, что возле вышки все работает исправно, но вот на окраинах населенного пункта связь не ловит, а интернет поймать и вовсе невозможно. Глава региона поручил решить эту проблему в кратчайшие сроки.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, АКИМ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА:

— По сотовой связи также, Айдарбек Сейпилович, поручение будет исполнено, инспекцию пригласим. Мы неоднократно говорим, что усилитель вы должны сами убрать. Попытаемся сейчас уже убрать усилители, чем быстрее, тем лучше. Плюс надо сказать, что в Волошинке связь «ТрансТелеКома», оптико-волоконная связь, которая сегодня соответствует, лучше даже, чем в городе Петропавловске.

Еще одна проблема касается работы детского сада. По словам местных жителей, в прошлом году он не работал, из-за чего родителям не удавалось выйти на работу. Воспитатель была в декретном отпуске, а замены нет. Айдарбек Сапаров поручил решить эту проблему, садик должен работать каждый день. Аким района заверил, что недоработки устранили, и этим летом детский сад будет работать в штатном режиме. Кроме того, глава региона напомнил о программах государственной поддержи. У каждого заинтересованного сельчанина есть возможность взять льготный кредит под 2,5% годовых для развития своего бизнеса, в залог аграрной кредитной корпорации предоставляется дом.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Қызылжар»/