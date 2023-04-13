Аким СКО провел встречу с жителями Архангельского сельского округа

Архангельский сельский округ состоит из 2 сёл, где проживает 1923 человека. С каждым годом качество жизни населения улучшается. К примеру, за 3 года было отремонтировано 2,8 км дорог. В 2023 сделать планируют еще 3,4 км. Существенную роль в решении насущных проблем играют местные сельхозтоваропроизводители, подчеркнули в ходе встречи. Доложили и о том, что решается вопрос и с обеспечением занятости населения. В прошлом году было реализовано 3 инвестпроекта на сумму 2 млрд 21 миллион тенге, что позволило создать 120 рабочих мест. Тем не менее, проблемные моменты существуют. Когда и как их будут устранять, поинтересовались местные жители. В частности, население волнует обеспечение водой и ремонт дорог.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— По групповому водопроводу у нас есть проблемы. В этом году мы большую работу с Комитетом провели. Как только определят победителя, мы сразу начнем работать. Что касается внутрипоселковых работ, получается, на завершение Новокаменки у нас денег нет, мы не поддержали, поэтому поручаю сейчас 116 миллионов найти. Доходы сейчас увеличим, на сессию вынесем, и нужно отдать, чтобы закончили эту дорогу. И по Архангелке тоже нужно на одну улицу посмотреть хотя бы, с одной улицы начать. Нужно асфальт положить.

Волнует жителей и транспортное сообщение. Несмотря на то, что сельский округ находится возле Петропавловска, добраться до него проблематично.

— Уже сколько лет у нас не ходит автобус. Мы идем на дорогу, но не каждый же может идти туда.

Глава региона поручил решить данную проблему, найти перевозчика и запустить автобус к 1 июля.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Нужно постараться, чтобы с каждого села района должно быть постоянное транспортное сообщение. И надо сделать так, чтобы они из райцентра в город могли уехать. Это не только Кызылжарский район. Подумайте, вы должны в первую очередь в этом быть заинтересованы. С 1 июля вы должны здесь обеспечить автобус. Потом доложите мне.

Также население волнует обеспечение интернетом, дровами, прописка. Работа по решению этих и других вопросов продолжится, но важно, чтобы и население старалось оказать содействие в этой работе, подчеркнул аким. Также он отметил, что сейчас существует большое количество госпрограмм, которые помогают открывать новый и развивать уже имеющийся бизнес. Предприятия позволят создать дополнительные рабочие мечта, что положительно отразится на развитии населенных пунктов.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

