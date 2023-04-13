350 гимнасток страны участвуют в открытом чемпионате СКО по художественной гимнастике

В Петропавловске стартовал открытый чемпионат Северо-Казахстанской области по художественной гимнастике. Свои таланты показывают спортсмены из Астаны, Караганды, Костаная и Степногорска. Всего чемпионат собрал порядка 350 гимнасток.

Гибкость, грация, профессионализм. Высокий уровень подготовки показывают североказахстанские спортсменки.

АДЕЛЬ ЕРАЛИНА, участница чемпионата, г.Петропавловск:

— У меня было очень много соревнований, много первых, вторых мест. Я подготовила 3 номера — обруч, мяч, булавы. С обручем я сегодня выступаю, мяч тоже сегодня, завтра булавы. Надеюсь, что первое или второе место.

Но, не уступают местным гимнасткам и гости из других городов.

КАУСАР СЕРИК, участница чемпионата, г.Астана:

— Я занимаюсь художественной гимнастикой с 4 лет. Мы готовились к этому соревнованию месяц. До этого мы участвовали в международных и городских соревнованиях. Надеемся на победу.

Открытый чемпионат области по художественной гимнастике стартовал сегодня и продлится он до 15 апреля. Судьи отмечают отличную подготовку участников.

ЛЮДМИЛА ЛЕНЦИКОВА, главный судья соревнований:

— Мы рады, что у нас география расширяется. У нас в программе и индивидуальная программа, и групповые упражнения. Групповая очень зрелищная интересная программа, привлекает очень много зрителей, как правило. Девочки — мастера спорта выступают. Они будут соревноваться завтра и послезавтра.

По итогу соревнований лучшие гимнастки отправятся на республиканский чемпионат, который пройдет в Шымкенте в конце апреля.

Анастасия Кузнецова

