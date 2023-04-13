18 единиц огнестрельного оружия изъяли полицейские СКО

За семь дней операции «Қару» у жителей области изъяли 18 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. 56-летний житель Петропавловска, у которого изъяли ружье «ТОЗ-16» и 29 патронов к нему, сказал, что все это осталась ему в наследство от отца. Такую же историю рассказал полицейским и житель Тимирязевского района, у которого обнаружили ружье «ИЖ-17». Житель Акжарского района, в сарае которого полицейские нашли ружье «ИЖ-18», заявил, что прошлой осенью нашел оружие в камышах возле озера Киши-Караой. А житель Мамлютского района, в гараже которого хранилось «ИЖ-17», заверил, что нашел ружье в лесу. По всем фактам назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Полицейские напоминают, что оставшееся от родственников оружие обязательно должно быть зарегистрировано новым владельцем либо передано на комиссионную продажу.



Камилла Карим