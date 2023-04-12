Во Всемирный день авиации и космонавтики в Казахстане запустили шахматный челлендж

12 апреля — во Всемирный день авиации и космонавтики школьники страны одновременно сыграли в шахматы. Не остались в стороне и североказахстанцы. Ровно в 12.00 часов дня педагоги вместе с учащимися средней школы №14 им. первого космонавта Земли — Ю. Гагарина раскрыли шахматные доски и расставили фигуры.

Эта настольная интеллектуальная игра — на логику, мышление, понимание, поэтому ходы нужно рассчитывать наперед, говорит учащийся школы Никита Гречкосеев.



НИКИТА ГРЕЧКОСЕЕВ, учащийся средней школы №14 им. Ю.Гагарина:

— Я принимаю в ней участие впервые, как и все ребята, которые сидят здесь. Хочу пожелать нам удачи и команде учителей тоже. Я не так часто играл в шахматы, в основном на любительском уровне. Шахматы развивают мыслительные способности.

Дмитрий Загинцев знает много комбинаций, благодаря которым может соперника загнать в тупик.

ДМИТРИЙ ЗАГИНЦЕВ, учащийся средней школы №14 им. Ю.Гагарина:

— Ну, я увлекался в детстве, играл, потом у нас также проходили в школе соревнования, в которых я принимал участие. Занял третье место.

Принимают участие в челлендже и учителя. Играют вместе с ребятами. Директор школы Сергей Мартемьянов соревнуется сразу с 5-6 участниками. Этот вид называется «Сеанс одновременной игры».



СЕРГЕЙ МАРТЕМЬЯНОВ, директор средней школы №14 им.Ю. Гагарина:

— Очень важное событие, которое позволит многим ребятам проявить себя. Я думаю, сегодня и в дальнейшем событие важное. Почему? Потому что именно шахматы открывают новые возможности и перспективы для каждого ребенка, который хочет достичь новых высот.

Команда учеников потерпела поражение, но ребята не считают это проигрышем, а, наоборот, получили отличный мастер — класс от команды наставников. К слову, этот вид спорта в школе пользуется популярностью. Каждый четверг тут проходят игры. Инициировал их руководитель учебного учреждения. Скоро здесь планируют открыть кружок по шахматам.

Камилла Карим