Тренды в развитии науки обсудили на пресс-площадке службы центральных коммуникаций

Предоставление налоговых и инвестиционных льгот для субъектов бизнеса, которые вкладывают средства в развитие науки. А также открытие новых центров и технопарков в вузах. Выступая на пресс-площадке службы центральных коммуникаций, представитель профильного министерства Дархан Ахмед-Заки рассказал о новых трендах в развитии науки.



ДАРХАН АХМЕД-ЗАКИ, председатель комитета науки министерства науки и высшего образования РК:

— Считаем, что глава государства однозначно прислушался к мнению наших коллег и дал чёткие задачи. Одной из которых является задача по формированию новой роли академии наук в развитии казахастанской системы науки. Также по социальной поддержке наших учёных, по повышению соответствующих надбавок и доплат к научным степеням и званиям. А также новых форм финансирования обеспечения материально -технической базы лабораторий и научных центров.

В области науки финансирование играет важную роль. В этом году на развитие научной сферы выделили 158 млрд тенге. И планируют постепенное повышение до 240 млрд.

ДИЯР ТАЛБАЕВ, член Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК:

— В Казахстане я вижу наличие большого потенциала. В первую очередь, это люди. И мне кажется, нужно продолжать поддержку этих людей, чтобы они могли продолжать работать в этой сфере, могли себя воплощать.

Поэтому особое внимание — инвестициям, а также пропагандистской работе среди юного поколения.

