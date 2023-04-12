Семинар по вопросам сохранения и популяризации сакральной карты РК прошел в Петропавловске

В музейном комплексе «Резиденция Абылай хана» организовали диалоговую площадку «Сохранение и популяризация сакральной карты Казахстана». Посвятили семинар Международному дню охраны памятников и исторических мест. Вопросы к обсуждению — сакральные места и историческая память, охрана культурно-исторических мест, их популяризация, сакральная карта как объект туризма. Это место встречи выбрано неслучайно. Резиденция Абылай хана — памятник истории и культуры республиканского значения. И чтобы музейный комплекс открыть и популяризировать, приложили немало усилий разные структуры. В том числе и Северо-Казахстанский государственный архив.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Мы собрали большое количество документов по жизнедеятельности, правлению Абылая. Это наш исторический памятник. Мы можем гордиться, что единственная в республике такая Резиденция хана. В 2008 году этот объект был открыт и сегодня это одно из любимых мест не только североказахстанцев, но и жителей других областей, даже стран.

На встрече присутствуют сотрудники музея, студенты Kozybayev University, директор «Центра по охране и использованию историко-культурного наследия», представитель туристской ассоциации по СКО. В рамках проекта «Сакральный Казахстан» проведена большая работа североказахстанскими учеными, историками, исследователями. Все для того, чтобы святыни помнили и сохраняли.

ЛЮДМИЛА ШЕРАУХОВА, главный хранитель фондов музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— 5 лет назад в 2017 году первым президентом страны был инициирован проект «Сакральный Казахстан» в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В рамках этой программы большая работа проводится. Прежде всего, Центром по охране и использованию историко-культурных мест. Эти памятники не только выявляются, они изучаются, сохраняются, проводится реставрация. Для того, чтобы казахстанцы знали все сакральные места, это, прежде всего, воспитание казахстанского патриотизма. Для этого проводится популяризация сакральных мест.

Сегодня в СКО в сакральную карту внесены 33 объекта, 9 из них имеют общенациональное значение.

Анастасия Кузнецова