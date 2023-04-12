Приём граждан с ограниченными возможностями прошел в СКОФ партии «AMANAT»

Приём граждан с ограниченными возможностями прошел в областном филиале партии «AMANAT». О своей проблеме по видеосвязи рассказала жительница села Медвежки Ольга Ослопова. В 2012 году сын женщины получил травму головы, после которой Григорию поставили инвалидность. Решение её больше не устанавливать было принято весной, после совершеннолетия юноши, объяснила Ольга. Но она с этим не согласна.

ОЛЬГА ОСЛОПОВА, жительница с.Медвежки, район М.Жумабаева:

— Раздражительность, невнимательность, растерянность у него. Дома с ним невозможно находиться, что-то ему скажешь, он не понимает, он начинает колотить кулаками косяки. По поводу отказов в чем-то тоже начинается у него раздражительность. Попросишь что-нибудь сделать, он пойдет и забывается.

Заместитель руководителя профильного департамента Елена Сугирова объяснила, что специалисты отдела медико-социальной экспертизы приняли решение не устанавливать сыну Ольги инвалидность после того, как он прошел освидетельствование и осмотр. Документы, которые юноша предоставил, тоже были тщательно изучены.

ЕЛЕНА СУГИРОВА, заместитель руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по вопросам медико-социальной экспертизы по СКО:

— Он не представил никаких документов, подтверждающих его ограничение жизнедеятельности. Последствия травмы есть, но инвалидность устанавливается не по диагнозу, а устанавливается по ограничению жизнедеятельности. Будет у него ухудшение состояния или представлены документы о том, что его состояние ухудшилось, оно ограничивает его жизнедеятельность, поликлиника вправе повторно направить в отдел МСЭ первичный. Но, на сегодня по этому решению вы только имеете право обжаловать его.

На обжалование решения у сына Ольги Ослоповой есть три месяца. 37-летний Ильдар Кошапов пришел на прием граждан с другим вопросом. У мужчины вторая группа инвалидности, он работает водителем, его супруга — продавец. Вместе они воспитывают двоих детей школьного возраста, живут у родителей.

ИЛЬДАР КОШАПОВ, житель г.Петропавловска:

— Стою на очереди на жилье с 2008 года. Уже больше 10 лет ждем, очередь медленно двигается. В двухкомнатной квартире мы живем, нас 6 человек получается. Тесно, с детьми тем более. Хотелось бы свое уже получить.

Собственную квартиру семья получит в этом году. Точная дата станет известна позже. Всего на прием граждан пришли 5 человек.

ГУЛЬФИРА РАМАЗАНОВА, руководитель общественной приемной СКОФ партии «AMANAT»:

— Для решения вопросов заявителей на прием приглашаются государственные органы: департамент социальной защиты, отдел ЖКХ, отдел и управление социальной защиты, управление здравоохранения. На приеме принимают участие депутаты областного маслихата. Особенно много к нам обращаются заявителей с ограниченными возможностями в зимний период, когда не хватает дров, угля, когда не могут проживать самостоятельно. Буквально в декабре месяце мы рассматривали случай, когда мужчина без верхних конечностей обратился к нам за помощью. Мы помогли ему устроиться в дом инвалидов.

Общественная приёмная для людей с ограниченными возможностями в областном филиале партии проходит ежеквартально. Её проводят в рамках проекта «Кедергісіз келешек».

Дарья Пышмынцева