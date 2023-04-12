Полицейские напоминают скутеристам и велосипедистам о соблюдении правил дорожного движения

Езда без защитного шлема — грубое нарушение, за которое следует привлечение к административной ответственности. Об этом напоминают скутеристам полицейские. Ведь с приходом теплой погоды для любителей адреналина наступает горячая пора. В прошлом году на дорогах области полицейские зарегистрировали 4 ДТП с участием скутеров, в них пострадали 5 человек. О том, что не стоит забывать о ПДД, напоминают полицейские и велосипедистам. Многие владельцы двухколесного транспорта проезжают по пешеходным переходам. Некоторые, двигаясь с потоком машин, не останавливаются на красный свет, а поворачивают и едут по переходу рядом с пешеходами. Хотя по правилам должны идти пешком, ведя велосипед за руль. Полицейские настоятельно просят североказахстанцев перечитать ПДД, прежде чем покупать ребенку велосипед или скутер. И самим не плошать. Для управления мопедом и другим приравненным к нему транспортным средством не требуется водительское удостоверение. Но водить можно только с 16 лет. На велосипеде ездить по проезжей части разрешается с 14 лет. Причем, делать это нужно по краю правой части дороги. Запрещено поворачивать налево на дорогах с более чем одной полосой движения. На велосипеде, скутере или самокате нельзя перевозить пассажиров.

Анастасия Кузнецова