Насколько безопасно чувствуют себя горожане? Социологический опрос провели в Петропавловске

При поддержке местной полицейской службы и волонтеров был проведён социологической опрос, насколько безопасно чувствуют себя петропавловцы в родном городе?

ПЁТР АКСЁНОВ, шеф-инструктор УП г. Петропавловска:

— Целью проведения данного мероприятия является дальнейший анализ по обеспечению прав и безопасности людей г. Петропавловска, а также выявление общественного доверия к сотрудникам полиции.



На первом этапе волонтёры предлагали горожанам ответить на устные вопросы. Параллельно опрос проводился в формате «онлайн».



ЖАКСЫЛЫК БАЙБУСИНОВ, заместитель начальника отдела МПС УП г. Петропавловска:

— Межведомственной группой по обеспечению общественной безопасности при акимате СКО при участии МПС г. Петропавловска и волонтёров дан старт социологическому опросу по безопасности населения на проживаемой территории и уровню доверия полиции. Понять, что вызывает обеспокоенность наших граждан на территории проживания и с учётом полученных данных заниматься построением безопасной территории.

Наиболее активными оказалась люди до 28 лет, опросили более 40%. По предварительным результатам, большая часть положительно ответила на вопрос о чувстве защищённости. Около 80 % чувствуют себя в безопасности в районе проживания. Свыше 90 % удовлетворены мерами безопасности в их домах. Вместе с тем, многие горожане высказали конкретные пожелания: больше патрулей и кнопок «SOS».

ДАНАГУЛЬ САДЫКОВА, жительница г. Петропавловска:

— На вопрос о том, что бы я улучшила, ну, какие предложения, мне кажется, лучше сделать больше участковых пунктов, куда может обратиться население за помощью. Я думаю, такое анкетирование полезно, его нужно часто проводить среди горожан, чтобы узнать общее мнение о том, насколько безопасно нам находиться в нашем обществе.

По словам полицейских, такие опросы помогут выстроить систему общественной безопасности в городе.

Камилла Карим