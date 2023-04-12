Казахстанцы смогут оформить доверенности через eGov Mobile

В Казахстане запустили пилотный проект «Цифровой нотариат», который позволяет оформлять нотариально заверенные доверенности онлайн через мобильное приложение eGov Mobile. Проект был реализован Министерством юстиции и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева.

Проект призван упростить взаимодействие граждан и бизнеса, в данный момент пользователи мобильного приложения могут заверять онлайн несколько видов доверенностей, а в будущем будут доступны и другие виды нотариального обслуживания.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться в приложении eGovMobile и осуществить видеозвонок нотариусу. Министр цифрового развития и инноваций Багдат Мусин пояснил, что сформированная доверенность будет доступна в сервисе «Цифровые документы», её можно будет предъявить по месту требования.