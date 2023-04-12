Диалоговую площадку в честь Дня работников науки провели в Kozybayev University

Диалоговая площадка в честь Дня работников науки состоялась в Kozybayev University. Мероприятие организовали активисты Центра методической работы и информационных технологий в сфере образования. Участники площадки, среди которых были представители вуза, колледжей, школ и лицеев, могли обменяться опытом, поделится научными наработками. Заместитель директора по научной работе Высшего колледжа имени Магжана Жумабаева Асемгуль Тасмагамбетова рассказала, что в стенах их учебного заведения студентам нравится заниматься исследованиями.

АСЕМГУЛЬ ТАСМАГАМБЕТОВА, заместитель директора Высшего колледжа имени Магжана Жумабаева:

— Студенты у нас являются призерами чемпионата «WorldSkills Kazakhstan». Недавно у нас проводился региональный чемпионат, где наши студенты по категориям web-дизайн, сетевое и системное администрирование, начальное обучение и дошкольное воспитание заняли все призовые места. Сейчас они будут готовиться на республиканский уровень.

Учащуюся Первого городского общеобразовательного ІТ-лицея Юлию Штрак тоже пригласили на диалоговую площадку. Ее страсть к науке помогла девушке получить место в одном из престижных российских вузов.

ЮЛИЯ ШТРАК, учащаяся Первого городского общеобразовательного ІТ-лицея:

— На республиканском конкурсе и международном я представляла свой проект «Обоснование экономической эффективности приютов для бродячих животных». Проект затрагивает такую важную проблему, как защита животных и направление финансовых потоков на разрешение этой проблемы. Мы пришли к выводу, что ГЧП в этом случае будет наилучшим вариантом.

Свои проекты на диалоговой площадке представили и другие школьники. Завершилось мероприятие церемонией награждения участников.

Дарья Пышмынцева