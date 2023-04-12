Дендропарк и создание экологически чистых удобрений: в Kozybayev University представили научные проекты

12 апреля — День работников науки. В рамках праздничной недели в Kozybayev University представили научные проекты. Мини-дендропарк с редкими растениями из других климатических зон создаёт доцент Тимур Зверяченко. В рамках проекта по озеленению кампуса от Nazarbayev University наш вуз выиграл два гранта. Суть программы — экологично и эстетично усовершенсововать кампус. К вопросу преподаватель подошёл творчески.

ТИМУР ЗВЕРЯЧЕНКО, преподаватель Kozybayev University:

— У нас два мнения боролись: можно озеленить по периметру, просто рядовые посадки сосны и рябины. А мы предложили создать мини-дендропарк. Найти именно редкие эксклюзивные породы для нашего региона. Зоны климатически близкие, но другие. Например, Северная Америка, южная часть Канады по климату близка к нам. Мы взяли растения оттуда. Высокогорье, Альпийские леса, там растения растут примерно в такой же температуре. Мы взяли интересные растения оттуда. То есть, мы из нескольких климатических зон собрали на этом маленьком участке самые интересные растения.

Например, европейский кедр. Продолжительность его жизни — от 800 до 1000 лет. Является одним из морозостойких и способен переносить до -43 градусов мороза. Семена этого дерева очень любят птицы и насекомые. Дышать рядом с ним становится легче. Да и в целом, говорит специалист, в этом дереве полезно всё: от иголок до коры. Свой научный проект представил и Павел Дмитриев. А именно разработку инновационной методики получения экологически чистого удобрения на основе органоминеральных накоплений озёр.

ПАВЕЛ ДМИТРИЕВ, преподаватель Kozybayev University:

— Мы внесли новизну. В отличие от использования донных отложений в чистом виде в качестве удобрения в почву, мы пошли дальше. Мы получили экстракт из этих донных отложений. По сути этот экстракт представляет собой воду, содержащую все питательные вещества, которые необходимы растениям.

В качестве эксперементальных растений выбрали зерновые и овощные. То есть, те, что выращиваются в нашей области. В мае планируют проведение уже полевых исследований в крестьянских хозяйствах. Преимущество такого использования донных отложений из озёр в том, что такое удобрение является полностью экологически чистым и удобным в использовании.

Диана Салихова