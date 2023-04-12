35 ДТП произошло в СКО с начала года

С начала года в области произошло 35 дорожно-транспортных происшествий. Трое человек погибли, среди них — один ребёнок. 65 граждан получили ранения. Пятеро подростков получили телесные повреждения. Самый частый вид происшествий — лобовое столкновение,в нашем регионе таких аварий было 20. Как показывает практика, чаще всего к таким последствиям приводят нарушения правил маневрирования, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также нарушение очередности проезда перекрестков. Также в число основных причин совершения ДТП входят превышение скорости и несоблюдение дистанции.



Камилла Карим