В СКО продолжаются противопаводковые мероприятия

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Из-за разлива реки Есиль в областном центре подтоплению подвержены 3 района. В них проживают больше 5 тысяч человек. Речь идет о части района Подгоры, поселках Кожевенный и Заречный.

Чтобы защитить жителей Заречного от паводка, в 2020 году в посёлке построили земляной вал протяженностью в 1,5 тысячи метров. Его высота составляет почти три метра. Под влиянием окружающей среды вал разрушается, местами происходят просадки.

ДЕНИС МАРШАЛОВ, заместитель директора КГП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения»:

— Ежегодно проводим работы для уплотнения белой глиной. Более 10 единиц техники задействовано. К работе приступили в пятницу, на прошлой неделе, работы будут выполнены до прихода воды.

Готовятся к приходу воды и в Кызылжарском районе. В пригородном селе Тепличном в зону возможного подтопления попадают около 300 домов. На данный момент представители местных исполнительных органов вместе с военнослужащими Национальной гвардии укрепляют защитные сооружения, затаривают мешки с белой глиной. К работе привлечена тяжелая техника.

АХМЕТХАН ТОБУЛБАЕВ, главный инспектор акима Кызылжарского района:

— На территории Кызылжарского района находятся 15 сёл в зоне возможного подтопления. Трём из них угрожают талые воды, остальные 12 подвержены подтоплению из-за разлива реки Есиль. Проведено укрепление обвалования в с.Семипалатном, проводятся такие работы в Бесколе, запланировано сделать их в Прибрежном, в районе подстанции улицы Советской. В Соколовке идет процесс затаривания мешкотары.

На территории Кызылжарского района созданы 13 эвакопунктов вместимостью порядка 5 тыс человек.

Дарья Пышмынцева