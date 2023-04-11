В Петропавловске стартовал чемпионат области по баскетболу среди юношей. 8 команд со всего региона в течение 2-х дней будут бороться за титул сильнейших.



На площадке команды из Уалихановского района и Петропавловска. Правильно выбранная тактика позволила уалихановцам вырваться вперед по очкам. По итогам двух периодов они завершили игру со счетом 23:7. Самым результативным игроком в этой встрече оказался Тамерлан Касенов. Он забросил 9 мячей в сетку соперников. Баскетболом юноша увлекается 3 года.

ТАМЕРЛАН КАСЕНОВ, игрок команды Уалихановского района:

— Игра прошла хорошая. Тяжело, но мы хотим занять первое место. Мне нравится играть в баскетбол. Меня привел друг в баскетбол.

За исход встречи переживает игрок петропавловской команды «Женис» Максим Загаевский. Он забросил четыре мяча из семи.

МАКСИМ ЗАГАЕВСКИЙ, игрок команды «Женис»:

— Игра, в принципе, хорошая, проигрываем немного. Наберем ещё опыта. Через несколько месяцев еще будет сильнее. Соперники у нас достойные, и они на таком же уровне, что и мы. Так что все честно. Меня в этот спорт привел папа. Учил многому.

В турнире принимают участие спортсмены в возрасте 12-13 лет. По словам, страшего тренера сборной области Павла Антоненко, уровень подготовки юных баскетболистов достаточно высок.

ПАВЕЛ АНТОНЕНКО, страший тренер сборной области:

— Ребята поделены на две подгруппы по четыре команды. Сперва играют в подгруппах, определяются места, потом происходит финальная часть. Эти соревнования проходят для детей такого возраста специально, чтобы отобрать их в дальнейшем на чемпионаты Казахстана, разные турниры. Ну, самое важное,дети занимались спортом, баскетболом. Это очень хороший динамичный вид спорта, где можно проявлять свои качества, как физические, так и умственные.

Победителей наградят кубками и медалями. Спортсмены, показавшие хорошие результаты на соревнованиях, попадут в сборную региона.

Камилла Карим