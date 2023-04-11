В Мамлютском районе изъяли 37 литров незаконного алкоголя

Очередной факт незаконной торговли алкогольной продукцией выявил участковый инспектор в Мамлютском районе во время акции «Безопасный двор». Владелица одного из магазинов торговала с прилавка пивом и коньяком без лицензии на продажу спиртного. У нее изъяли 37 литров алкогольной продукции. Собран и направлен в административный суд материал по статье 463 Кодекса РК об административных правонарушениях. Всего с начала года в районе конфисковали почти 278 литров незаконного алкоголя. За незаконную предпринимательскую деятельность привлекли к ответственности 83 нарушителя.

Камилла Карим

