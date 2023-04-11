Пособия по инвалидности в Казахстане повысят на 14,5%

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— В Казахстане сейчас свыше 700 тысяч людей с особыми потребностями. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва Президент страны отметил, что эта категория граждан очень остро ощущает последствия высокой инфляции. Особенно рост цен на продукты и лекарства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями и осуществляющих уход за ними. Также, по его словам, нельзя оставлять без внимания граждан, потерявших кормильца в семье.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Поручаю правительству с 1 сентября этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5%. У нас есть все основания утверждать, что Казахстан является единственным государством в нашем регионе, которое обеспечивает такую социальную поддержку. В целом система государственной социальной поддержки должна стать проактивной и еще более адресной.

Дополнительно нужно будет выделить более 43 млрд тенге, отметили в министерстве труда и соцзащиты населения.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— По нашей области количество лиц с инвалидностью более 25 тысяч. Из них более 14 тысяч — это лица трудоспособного возраста, 2 тысячи — дети до 18 лет.

Почти 17 тысяч североказахстанцев получают государственное социальное пособие. Сумма выплаты зависит от ряда факторов. Например, люди с 1 группой инвалидности получают в среднем 78 тысяч тенге, а с 3 группой — около 42 тысяч. Также 2,5 тысячи североказахстанцев получают обязательные выплаты из фонда соцстрахования. Там средняя сумма составляет 24 тысячи тенге. Все виды выплат для людей с ограниченными возможностями по поручению Президента повысят на 14,5%. Как и размеры пособий по потере кормильца. Их в СКО получает 5800 человек.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— Размер пособия зависит от величины прожиточного минимума и количества иждивенцев. Например, если умер 1 из родителей, в семье 1 ребенок, размер пособия составляет 34 тысячи, если 2 детей — 60 тысяч.

Также во время сессии Парламента глава государства остановился и на условиях труда.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— В то же время следует проявлять особое внимание в отношении работников, трудящихся во вредных условиях. Для данной категории следует ввести специальные выплаты с учетом детального изучения отечественного и международного опыта.

В трудовой сфере помощь государства должна быть направлена прежде всего на точечное упреждение социальных рисков, а не устранение их последствий. Здесь Парламенту и Правительству нужно тесно координировать работу по этому направлению, заключил Токаев.

Айгерим Хамзина





