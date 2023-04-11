Начальник ДП СКО напомнил сотрудникам о нулевой терпимости к коррупции

На прошлой неделе начальник областного департамента полиции посетил административные центры всех районов региона. Айдын Кабдулдинов напомнил сотрудникам районных отделов полиции о строгом соблюдении дисциплины и нулевой терпимости к коррупции. Глава департамента рассказал, что на этом совсем недавно акцентировал внимания стражей порядка министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Дал конкретные поручения департаменту собственной безопасности постоянно проводить рейдовые мероприятия, профилактические мероприятия, проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия собственными силами.

Они нужны, чтобы находить правонарушения в действиях полицейских. Айдын Кабдулдинов отметил, что в профильном министерстве создают все необходимые условия для работы правоохранителей. Поэтому с их стороны должна быть такая же отдача.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Если вы возьмете деньги, то вы будете уволены из органов внутренних дел. Если вы не будете вежливо и корректно разговаривать с гражданским человеком, то будете привлечены к дисциплинарной ответственности. Это в рамках Integrity check.

В департаменте полиции напоминают, что по всем фактам противоправных действий со стороны сотрудников полиции жители и гости области могут напрямую обратиться по указанным номерам. При обращении важно указать дату, место и обстоятельства происшествия.

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Дарья Пышмынцева