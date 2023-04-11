Мехотряды возобновили свою деятельность: в СКО прибыла бригада студентов из Астаны

Это ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» Аккайынского района. Сейчас здесь, как и всегда, кипит работа. Только на этот раз помимо опытных механизаторов оттачивают мастерство студенты из столицы. Будущие агроинженеры из Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина переходят от теории к практике.

НАРИМАН КАЙРОЛЛА, студент Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина:

— Мы здесь ознакамливаемся с профессией, работаем, узнаем новое. Нам здесь всё очень нравится. Если в университете мы проходим теорию, то здесь уже практика. Мы рады, что можем поработать тут, своими руками потрогать все, посмотреть.

Студенты также трудятся на машинно-тракторной станции. Ремонтируют двигатели, изучают детали, выявляют неисправность оборудования. Среди них — Нуржан Амиржан. Он учится в столице, но сам уроженец Костанайской области. В этом году, когда получит диплом, отправится в родное село, чтобы трудиться на благо родины.

НУРЖАН АМИРЖАН, студент Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина:

— Спасибо бригадирам! Очень опытные специалисты. Хорошо готовят нас.

Все эти ребята приехали в наш регион, чтобы пройти производственную практику. Такие мехотряды были известны в советские времена. Сегодня передовое учебное заведение в области агротехники страны – университет им. Сейфуллина возобновляет работу забытых механизированных отрядов, готовя выпускников к работе, начиная со стен университета.

КАДЫРБЕК ВОЛОДЯ, руководитель производственной практики, преподаватель Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина:

— В механизированных отрядах в этом году у нас получается 50 человек. Отличие от обычной производственной практики в том, что они едут организованной группой. Плюсы в том, что у них адаптация проходит легче и понимание есть того, что они делают, они друг другу помогают. ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» является нашей дочерней организацией. Данное хозяйство имеет очень хорошее техническое оснащение и очень квалифицированные кадры, занимаются разивтием множества сельскохозяйственных культур.

Северо-Казахстанская область встретила столичных студентов радушно. Они живут вот в таком светлом, просторном общежитии. Предусмотрено трехразовое питание, причем очень вкусное, по словам студентов. Для них — это практика, а для предприятия области — отличная подмога в успешном проведении весенне-полевых и осенних уборочных работ.

БАУЫРЖАН ДИЛЬДЕБАЕВ, заместитель председателя правления по производству ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция», Аккайынский район:

— Студенты работают, помогают, со всеми студентами проведены беседы по поводу безопасности. Практика мехотрядов, я считаю, очень полезна тем, что на данный момент они полностью способствуют подготовке к весенне-полевым работам. При желании, они могут устроиться к нам на работу. Сегодня у нас нехватка идет по механизаторам.

Этот мехотряд в количестве 25 студентов пробудет в регионе до 28 апреля. За первую неделю ребята хорошо отработали теорию на практике, показывают заинтересованность. В мае их заменит следующая бригада студентов. А после будущие работники сельского хозяйства приедут в СКО в августе на уборку урожая.

Анастасия Кузнецова