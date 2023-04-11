Гейм-семинар для будущих педагогов провели в Kozybayev University

Как привлечь внимание учеников и не дать им заскучать спустя 15 минут урока, как подать информацию понятно, а главное, интересно — об этом говорят сегодня в Kozybayev University. Специалисты центра «Өрлеу» проводят гейм-семинар для студентов педагогических специальностей. Рассказывают о тонкостях обучения и лайфхаках.

АЛМА МУРЗАЛИНОВА, доктор педагогических наук, профессор:

— Сегодня мы рассказывали будущим учителям о том, как правильно организовать метод lesson-study, чтобы он действительно имел эффект профессионального развития. То есть, обучения, когда мозг сам обучает себя, обучает других. И мы говорили о трамплинах успешного обучения. Что очень здорово, студенты схватывали всё на лету.

А трамплины обучения таковы: лучше, когда ученики больше говорят, чем слушают, лучше много писать, чем много читать, изображение лучше, чем текст. Эти правила студенты теперь будут использовать в своей работе. Сегодня участие в семинаре принимают будущие воспитатели и учителя начальных классов, которые, кстати, совсем недавно вернулись с производственной практики. Сегодня они делятся своими впечатлениями и личными наблюдениями.

Первый педагог запомнится на всю жизнь. Именно он даёт мотивацию к получению знаний и вырабатывает учебные привычки, считает Елена Акулина. Такие семинары девушка посещает с удовольствием. Собрав из всей полученной информации свой багаж знаний и опыта, она сможет качественно проложить детям дорогу к знаниям, говорит будущий педагог.

ЕЛЕНА АКУЛИНА, студентка Kozybayev University:

— Я выбрала эту специальность, потому что очень нравится работать с детками. Эта работа очень творческая, интересная. Семинар мне очень понравился. Он был очень увлекательный, интересный. Самое главное — понятный.

Главная фишка гейм-семинара в форме проведения. Небольшие загадки, мини-игры позволяют лучше понять и усвоить информацию. Проводить их в университете центр планирует 3 раза в семестр.

Диана Салихова