Айдарбек Сапаров раскритиковал работу по благоустройству области

Разрушенные памятники культуры, разбитые остановочные павильоны, открытые колодцы, горы мусора на улицах областного центра и районов, заросшие спортивные площадки. Выступая на совещании, глава региона подчеркнул, что работу по благоустройству Северо-Казахстанской области проводят ненадлежащим образом. Также Айдарбек Сапаров отметил, прежде чем составлять новые проектно-сметные документации на строительство того или иного объекта, в первую очередь нужно привести в порядок уже действующие.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— На сегодня ситуация по благоустройству в областном центре и районах неудовлетворительная. Мусор везде: и на улицах, и вокруг государственных и частных учреждений. Контейнеры для сбора мусора переполнены. Улицы вообще не убираются, специалистов коммунальных служб вообще не видно по городу. Остановочные павильоны грязные, разбитые. Почему никто не следит за этим. Поручаю организовать комиссию по благоустройству под председательством первого заместителя акима области. Объявить трехмесячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Акимам районов и города принять действенные меры по улучшению ситуации по благоустройству всех населенных пунктов. Управлениям образования, здравоохранения, культуры, спорта взять на контроль вопрос благоустройства ненадлежащего содержания прилегающих территорий. Все школы, все спортивные объекты, все больницы, у всех есть необходимая техника для благоустройства. Департаменту полиции усилить контроль над соблюдением правил благоустройства территории.

Второй вопрос на повестке дня — подготовка к пожароопасному периоду. С начала апреля специалисты департамента по ЧС совместно с местными исполнительными органами приступили к покосу камыша на участках, подверженных возгоранию, но и здесь работа проходит слишком медленно, отметил аким области.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Департаменту по чрезвычайным ситуациям совместно с отделом мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима области усилить профилактическую работу с населением. Провести ревизию пожарных гидрантов, водоёмов и пирсов для забора воды.

Все поручения, которые Айдарбек Сапаров дал на совещании, необходимо выполнить до 20 апреля и после отчитаться.

Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Қызылжар»