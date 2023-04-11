6 уголовных преступлений совершили подростки с начала года в СКО

6 уголовных преступлений совершили подростки в СКО с начала года. Один из них -16 летний юноша. Он неоднократно попадал в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних. За ним числятся хулиганство и причинение средней тяжести вреда здоровью.Теперь ювенальные полицейские планируют его направить в специальную организацию образования для детей с особым режимом содержания. Сегодня большие беспокойства у стражей порядка вызывает ситуация с преступлениями в отношении несовершеннолетних, их в текущем году зарегистрировано 17, и среди них отсутствуют имущественные, все они являются преступлениями против личности. Полицейские настаивают на недопущении ночных прогулок без сопровождения законных представителей. Нельзя доверять незнакомцам, нельзя игнорировать тревожные изменения в поведении друзей и близких. И, конечно, не молчать о проблемах. Довериться можно школьному психологу, педагогу, инспектору по делам несовершеннолетних.

Кроме того, в республике действует телефон психологической помощи для детей, подростков и их родителей 8-800-080-8150. Петропавловские подростки могут обратиться в ювенальную полицию по номеру телефона 8 (7152) 49-30-84. Также можно смело звонить на канал «102». Практика показывает, что зачастую только помощь профессионалов даёт выход из затруднительных ситуаций.



Диана Салихова