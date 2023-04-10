Задержан мужчина, устроивший скандал в автобусе в Петропавловске

Конфликт между водителем автобуса и пассажиром случился в Петропавловске. Произошло это 8 апреля около 19:00 часов в салоне маршрутного автобуса 5«М». 67-летний пассажир пропустил свою остановку, и, не собираясь расплачиваться за проезд, хотел выйти из автобуса. Мужчина вступил в конфликт с водителем, начал его душить и угрожать. Неравнодушные жители оттолкнули нападавшего и с усилиями вывели его из автобуса. В отношении пассажира возбуждено дело по статье «Хулиганство». В настоящее время идёт следствие, выясняются все обстоятельства, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение.



Диана Салихова