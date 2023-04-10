Льготный кредит для молодежи Казахстана. Эту инициативу озвучил Президент страны во время своего послания в прошлом году. В текущем программа по кредитованию молодежи начала работать. В СКО прошло первое заседание комиссии по выдаче займов.

РИНАТ ЕЛЖАСОВ, руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Запущен отдельный механизм льготного кредитования под 2,5% годовых. В текущем году планируется прокредитовать 30 человек из числа молодёжи. На эти цели предусмотрено 650 млн тенге.

Претендовать на льготный кредит могут как действующие, так и начинающие предприниматели. Их возраст должен быть от 21 до 35 лет.

ГУЛЬНАР ШАЙМЕРДЕНОВА, руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Срок микрокредита составляет до 5 лет, в сфере животноводства — до 7 лет. Максимальная сумма микрокредита до 5 млн тенге. Номинальная ставка вознаграждения не более 2% годовых, а также наличие залогового обеспечения и регистрация в качестве ИП менее 5 лет в налоговых органах.

На первом заседании свои проекты представили 5 предпринимателей области. В их числе Виктория Моргунова из села Пресновки Жамбылского района. У неё есть опыт в разведении коров и овец. Женщина решила развивать и коневодство, а именно маточное поголовье.

ВИКТОРИЯ МОРГУНОВА, жительница с.Пресновки, Жамбылский район:

— Хотела бы взять сумму на разведение лошадей. У нас есть техника для заготовки сена. Сено мы не покупаем.



После комиссия коллективно решает, поддержать проект или нет. Также североказахстанцы представляли бизнес-идеи в сфере перевозок, сварочных услуг, в отрасли АПК. Комиссию интересовал опыт работы в данной сфере, важность бизнес-идеи для жителей и количество создаваемых рабочих мест. За честностью проведения отбора следили независимые наблюдатели.

Айгерим Хамзина