В областном департаменте полиции подвели итоги работы с начала года

В конце прошлого года в полицию Петропавловска обратился 18-летний горожанин. Неизвестные под угрозой расправы требовали у него 40 тысяч тенге. Полицейские задержали трёх учащихся различных учебных заведений. Всем оказалось по 17 лет. Сейчас проводится расследование по статье «Вымогательство». В компетенцию управления по борьбе с организованной преступностью входят также и хулиганства, борьба с торговлей людьми.

Сведения о незарегистрированном оружии вывели оперативников УБОП на крупный факт незаконной охоты. Из дачного домика изъяли 2 туши и 41 шкуру косули, 119 копыт, 12 голов животных. В другом случае при проверке информации был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Под пристальным вниманием полицейских также находятся увеселительные заведения, где нередко молодёжь устраивает разборки. И даже с применением холодного оружия.

ЖАНДОС БАСЫБАЕВ, начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО:

— К примеру, нами был задержан 22-летний житель г. Петропавловска, который неоднократно угрожал не только посетителям заведения, но и охране. На сегодня он привлечён к ответственности. В ходе изучения его личности установлено, что он уже неоднократно, т.е. порядка более 8 раз, привлекался за различные правонарушения.

Не менее важно противодействие незаконному обороту спиртосодержащей и табачной продукции. Многие преступления происходят именно на почве пьянства. С января сотрудники УБОП из незаконного оборота изъяли свыше 2 тысяч литров алкоголя и более 5 тысяч пачек сигарет. С начала года сотрудники подразделения провели целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий по разоблачению преступных схем.

ЖАНДОС БАСЫБАЕВ, начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО:

— В интересах следствия на сегодня мы озвучили их только малую часть. В целом работа подразделения нацелена на оздоровление криминогенной ситуации в регионе. Работа будет продолжена и будет направлена на конкретный результат по принципу неотвратимости наказания и обеспечения безопасности граждан.

Таковы итоги работы полицейских с начала этого года. Их главная цель — это обеспечение безопасности граждан, а также неотвратимость наказания за преступления.

Анастасия Кузнецова