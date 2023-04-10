В НИШ г.Петропавловска прошел хакатон

В Назарбаев Интеллектуальной школе развивается новый вид приобщения школьников к исследовательской деятельности и науке. Хакатон — форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения решают проблему сообща или создают прототип продукта. Для участников были подготовлены специальные задания по основам WEB-программирования и разработке необычных проектов мобильных приложений. В конкурсе приняли участие более 90 учеников. За звание лучших боролись 20 команд. Школьники соревновались в области развития технологий и создания собственных инновационных проектов. Основная цель хакатона — это поднятие командного духа и развитие ключевых цифровых навыков.

МАКСИМ ТАРАСОВ, генеральный директор IT компании:

— Мы очень рады возможности участвовать в этом мероприятии. Мы хотим подогреть интерес ребят к теме программирования, заинтересовать их. Сама идея подготовки программ для решения определенных проблем общества мотивирует учеников.

Камилла Карим