Перелив через гребень Сергеевского гидроузла уменьшается

5 апреля на Сергеевском водохранилище произошел перелив. Тогда же вода начала заполнять некоторые участки областных трасс. За выходные ситуация изменилась. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали о текущей паводковой обстановке в регионе.

ВЛАДИМИР ХУТИНАЕВ, начальник управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— Перелив через гребень Сергеевского гидроузла у нас постепенно уменьшается. В воскресенье зафиксировали пик перелива. В данный момент происходит его уменьшение. Это хорошо. Подъемы воды по реке Есиль мы наблюдаем в районах Шал акына, Есильском, Кызылжарском, в городе Петропавловске. Ориентировочно в конце этой недели, в начале следующей основной приход воды ожидаем в городе и в Кызылжарском районе.

В связи с этим спасатели совместно с представителями местных исполнительных органов укрепляют земляные валы, готовят мешкотару с инертным материалом. Поддаваться панике североказахстанцам не нужно, отметил Владимир Хутинаев. По его мнению, сценарий 2017-го года не повторится. Отдельно спикер остановился на подтоплении дачных участков, расположенных возле воды.

ВЛАДИМИР ХУТИНАЕВ, начальник управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— Наши службы, местные исполнительные органы уведомляют жильцов, которые проживают постоянно на дачных участках, чтобы они не попали в заложники ситуации. Уведомления даются для того, чтобы они заблаговременно покинули свое жилье, имущество подняли на возвышенность на верхние этажи или чердаки.

Но, главная задача в этом случае — избежать человеческих жертв, подчеркнул Владимир Хутинаев. Исходя из объёма воды, который уже прошел через Сергеевский гидроузел, в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям дали прогноз, что частично некоторые дачные участки будут подтоплены.

Дарья Пышмынцева

