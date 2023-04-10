Международная акция «Тотальный диктант» впервые очно прошла в Петропавловске

Тотальный диктант или как снова почувствовать себя школьником. В Петропавловске прошла международная акция по написанию диктантов. Участие приняли порядка 90 человек. Это и учащиеся школ, и студенты, и просто желающие проверить свой уровень знаний русского языка.



Текст диктанта для жителей всех стран один. В этот раз выбрали «Уроки экологии по Арсеньеву» писателя и журналиста Василия Авченко. По словам Ангелины Лузановой, текст очень интересный и совсем несложный. Девушка уверена, что напишет его на 5 баллов из 5-ти.

АНГЕЛИНА ЛУЗАНОВА, учащаяся областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей ЛОРД:

— Я принимала участие впервые. На самом деле от мастшабов этого диктанта бегут мурашки. Потому что столько стран, столько городов участвуют. Ощущение такое, как-будто я-частичка чего-то важного. Мне показалось, что текст был несложный. Самое главное, он был интересный и со смыслом. Было достаточно интересно писать его. Мои профильные предметы — русский язык и литература. Я обожаю читать. Читаю очень много книг.

В будущем Ангелина хочет стать учителем русского языка и литературы. И проводить такие мероприятия уже для своих учеников. В целом, в нашем городе эта акция впервые проходит очно. До этого участвовать жители могли только онлайн. 38-летняя Динара Мухамеджанова пишет Тотальный диктант уже 5 год подряд. В её копилке сертификаты за отличные результаты.

ДИНАРА МУХАМЕДЖАНОВА, жительница г.Петропавловска:

— Первый раз я написала диктант в 2018 году на очной площадке в Алматы. Узнала тоже случайно. Моя племянница зарегистрировалась, пригласила меня. Я пришла первый раз, написала, мне очень понравилось. И, поскольку в нашем городе долгое время не было очной площадки, диктант мне приходилось писать онлайн. Когда я узнала, что, наконец, появилась, я не могла удержаться и не прийти. Вообще, я врач -кардиолог. Просто я люблю русский язык, русскую литературу. Много читаю.

Такие мероприятия позволяют, так сказать, держать себя в тонусе в плане знаний, говорят организаторы. Проводить акцию в Петропавловске планируют ежегодно.

ЮЛИЯ ПЛЕСКАЦЕВИЧ, учитель русского языка и литературы областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей ЛОРД:

— Мы решились в этом году открыть только 2 площадки. Это лицей ЛОРД и кафедра русского языка в СКУ. Цель этого диктанта — стимулировать интерес к чтению, к культуре, к грамотности, в широком смысле этого слова. Давно замечено, что если ты пишешь Тотальный диктант хотя бы 3 года подряд, замечаешь, как совершенствуется твоя речь.

Отличников Тотального диктанта на торжественной линейке наградят сертификатами и подарят книги от Русского Дома в Астане. Результаты участники узнают после 13 апреля. Стоит отметить, что в этом году акция прошла масштабно: 19 часовых поясов, шесть континентов, более 40 стран и несколько тысяч желающих проверить свою грамотность. Писали диктант и шрифтом Брайля. Узнать больше об акции можно на сайте «totaldict.ru».

Диана Салихова