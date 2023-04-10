Мемориал «Вечный огонь» и парк Победы облагораживают к празднованию 9 мая

С 9 утра и до вечера у мемориала «Вечный огонь» ведутся ремонтные работы. С приходом тепла на один из значимых культурно-исторических объектов Петропавловска заступил производственный кооператив «Аварийная служба». Работники очистили пилоны мемориала от старой краски и сейчас проводят штукатурные работы.

ВЛАДИМИР БАЦАНОВ, заместитель директора ПК «Аварийная служба»:

— Пока ведутся штукатурные работы. С повышением температуры будут проводиться окрасочные малярные работы. Этот объект ранее только красился. Опала штукатурка, потребовался ремонт.

Сейчас на объекте трудятся 4 человека. Это разнорабочие и штукатуры-маляры. По мере необходимости будут задействовать больше рабочих сил и техники. К 9 мая священное место памяти полностью облагородят. Петропавловцы таким переменам очень рады. В День Победы они по традиции придут возложить красные гвоздики к Вечному огню.

— Наш город развивается, хорошеет. Это же наша история. Такие работы должны проводиться, потому что это память, это то, что осталось у нас. Сейчас много ветеранов уходят из жизни, вот эта память погибшим должна всегда оставаться.

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— Готовят к празднованию 9 мая и парк Победы. Здесь проводят ремонт гранитной облицовки входной группы. Работники полируют надписи на Аллее Славы. Всего здесь трудятся 8 человек.

Занимаются и гранитной облицовкой центральной стелы. Покрыты свежей краской и подремонтированы скамейки по всему парку. Красят фонарные столбы, сварщики и слесари ремонтируют ограждение футбольного поля и тренажеры. Не забыли и про военную технику. Испорченный вандалами легендарный грузовик ВОВ восстанавливается. «Газику» вернули оторванные борта. Сейчас его красят, скоро вставят стекла. Помимо мемориала «Вечный огонь» и парка Победы работники ПК «Аварийная служба» планируют облагородить к 9 мая все памятные места города. Средства на ремонтные работы выделили из городского бюджета.

Анастасия Кузнецова

