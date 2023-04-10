ФК «Qyzyljar» сумел сохранить лидерство в отечественной премьер-лиге

Стадион «Жастар» давно не видел такого количества любителей футбола. 8 апреля они пришли сюда, чтобы поддержать футбольный клуб «Qyzyljar». Во время первого домашнего матча наши спортсмены противостояли команде «Атырау». Стадион «Карасай» находится на реконструкции, поэтому важная игра проходила здесь. К слову, с первых её минут было понятно, что борьба двух клубов будет очень зрелищной и яркой. Игроки команд не шли на уступки, поэтому буквально наступали друг другу на пятки, желая забить заветный гол. Но в первом тайме никто из футболистов не смог этого сделать. Из-за этого некоторые болельщики начали переживать за исход матча.



— Играют пока неважно, для первого места это не совсем правильно. Наверное, Али сейчас даст какие-то указания. Надо выигрывать. Это однозначно.

— У нас пятый тур сегодня, наши победят? Не знаю, по игре пока не скажешь, что игра на победу, но будем надеяться.

— Наши должны надеюсь выйти вперед.

— «Qyzyljar» — чемпион! «Qyzyljar» выиграет!

Болельщики старались дать игрокам максимум своей поддержки. И судя по тому, как развивалась игра, футболисты местного клуба это чувствовали. Во время второго тайма вратарь «Атырау» нарушил правила, после был назначен пенальти. На 65-й минуте нападающий ФК «Qyzyljar» Витор Пернамбуко забил решающий гол.

После игры из социальных сетей футболиста стало известно, что свой гол он посвятил маме, которой не стало за день до матча. Капитан местного клуба Еркин Тапалап рассказал, что на его исход могли негативно повлиять разные факторы, включая травмы двух игроков команды. Но, наши футболисты собрались и постарались сделать всё, чтобы вырвать победу.

ЕРКИН ТАПАЛОВ, капитан ФК «Qyzyljar»:

— Подготовились очень тщательно, не было недооценки «Атырау», мы со всей уверенностью, можно сказать, за счет организованной игры и дисциплины в обороне, мы победили, забили свой момент, выждали пенальти, плоды быстрых атак.

ФК «Qyzyljar» продолжает быть лидером казахстанской премьер-лиги. Наши футболисты одержали пятую победу подряд в пяти проведённых матчах, что даёт им право находиться на первом месте в турнирной таблице с 15 очками. 16 апреля наши игроки на выезде в Павлодаре будут противостоять клубу «Аксу».

Дарья Пышмынцева