330 кубометров мусора собрали на субботнике в Петропавловске

Скверы, аллеи, дворы и городские улицы. По всему областному центру петропавловцы работали с мётлами и граблями во время субботника. Скопилось немало мусора и прошлогодней листвы. Убирали её и возле памятника воинам-афганцам. С раннего утра здесь работают ветеранские организации.



МУКАРРАМ ШАКИМОВ, председатель совета ветеранов управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— 100 человек в нашей ветеранской организации. Сегодня решили выйти. Всегда мы в апреле месяце выходили на субботник с метёлкой и лопатой. Работали, подметали. Не пропускаем ни одного субботника. Этот день был для нас праздник.

Также на этом участке работают сотрудники городского акимата, члены общественного совета Петропавловска и депутаты городского маслихата.

ЕЛЕНА СЕМИДОЦКИХ, депутат городского маслихата:

— Решили внести свою лепту в благоустройство города. Это пример подрастающему поколению. Кто, если не мы, будет делать наш город чище. Только совместными усилиями мы можем сделать наш город ещё прекраснее.

Не остались в стороне и жильцы дома, который находится рядом со сквером. Вместе добровольцы за пару часов очистили всю территорию от мусора, подмели дорожки, собрали старую листву, а городские депутаты даже предложили несколько идей по улучшению облика этого сквера. Решили в этом году высадить там больше цветов. Не менее активно шла уборка территорий во всех районах Петропавловска, говорят в городском акимате.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— На первый общегородской субботник вышла 65 госорганизаций. Также участвуют жители многоэтажек. Они убирают у себя во дворах, приводят в порядок детские площадки, красят лавочки. Помимо этого участвуют предприятия города. По окончанию субботника собранный мусор будет вывезен.

Для вывоза мусора задействовали 15 КАМАЗов и 7 погрузчиков. Всего на полигоны вывезли 330 кубометров мусора.