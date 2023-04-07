В Петропавловске почтили память солдат, погибших на таджикско-афганской границе в 1995 году. Чтобы отдать дань уважения, у памятника, на котором высечены их имена, собрались ветераны боевых действий, военнослужащие воинской части 6637 Национальной гвардии РК, государственные служащие, школьники.

АСЛАН РАМАЗАНОВ, начальник группы по кинологической службе БОН в/ч 6637 НГ РК:

— 28 лет назад в 1995 году 7 апреля наши военнослужащие, выполняя свой долг на таджикско-афганской границе, возвращаясь домой в ущелье Пшихавр, со стороны моджахедов было нападение на наших военнослужащих. В том неравном бою погибли 17 военнослужащих, 33 получили ранения. В 2020 году 6 мая приказом Президента РК был подписан указ о присвоении статуса ветеранов боевых действий на территории других государств.

Свыше двух тысяч казахстанских солдат и офицеров из частей оперативного назначения Внутренних войск в период с 1993 по 1999-й годы выполняли правительственную задачу на таджикско-афганской границе. Они вошли в состав отдельного стрелкового сводного батальона. Память тех, кто ушел на службу, но домой уже не вернулся, почтили минутой молчания.

В 1996 году в горячую точку отправился Виктор Поздняков. Тогда ему было 19 лет.

ВИКТОР ПОЗДНЯКОВ, ветеран боевых действий:

— Шла гражданская война. Со стороны Афганистана шел Талибан. Были бои и столкновения между правительственными войсками, и мы находились в этом эпицентре. 10 батальон наш был, там мы провели 5 месяцев.

Служба была непростой и очень опасной. После нее Виктор Поздняков продолжил трудиться в органах внутренних дел, затем ушел на пенсию. За активное участие в патриотическом воспитании военнослужащих воинской части 6637 его и еще нескольких ветеранов боевых действий наградили грамотами.

Дарья Пышмынцева