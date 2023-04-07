В Петропавловске для ребят с особыми образовательными потребностями провели «Веселые старты»

Во Дворце спорта в рамках месячника информирования об аутизме прошли «Веселые старты» для ребят с особыми образовательными потребностями. В состязаниях участвовали учащиеся трех городских школ: 21,23 и 8.

АИДА ГАЛИМОВА, методист и педагог-дефектолог СШ №21:

— Наши дети с особыми образовательными потребностями обучаются в обычных классах. Есть положительная динамика у этих детей, потому что они учатся у нормотипичных детей правилам поведения, мы их социализируем. Нормотипичные дети учатся гуманному отношению к детям с особенностями.

Внучке Кайырдена Есебаева 7 лет. Он обожает проводить время с Аянат, радуется всем ее достижениям. О том, что девочка особенная, стало понятно, когда она была совсем крохой.

КАЙЫРДЕН ЕСЕБАЕВ, житель г.Петропавловска:

— У нее аутизм, с рождения. Очень маленький процент. Мы занимаемся. Моя внучка очень активная, немножко спортивная, бегаем, носимся зимой и летом.

Активной Аянат соревноваться очень понравилось. Восьмилетние сыновья Анны Останиной прежде чем включиться в игру, решили осмотреться. Двойняшки Михаил и Тимофей ходят во второй класс.

АННА ОСТАНИНА, жительница г.Петропавловска:

— Была задержка развития речи, потом нам ставили аутизм, поведение аутистического спектра и задержку психоречевого развития. Сложная постановка диагноза, потому что дети разговаривают, дети активные, умные, но есть проблема социализации. После того, как мы пошли в 21 школу, стали учиться по программе, стало гораздо лучше. Во-первых, они стали общаться с другими детьми, стали запомнить имена других детей. У них начало просыпаться желание общаться и ходить в школу.

Мальчикам нравится заниматься творчеством, а еще они любят активные игры. Для победителей «Веселых стартов» подготовили подарки. Эстафету организовали педагоги кабинета поддержки инклюзии средней школы №21, а также представители городского молодежного ресурсного центра.

Дарья Пышмынцева