В Академии Национальной гвардии РК почтили подвиг воинов, погибших на таджикско-афганской границе

АРТУР ТОКУШЕВ, начальник Академии Национальной гвардии РК:

— С июня 1993 по февраль 2001 года более 10 тысяч воинов-казахстанцев стояли на защите южных рубежей СНГ. В ходе боевых столкновений с вооруженными группами нарушителей границы погибли более 50 казахстанских военнослужащих и более 300 ранены. Все они с честью выполнили задание родного государства, в том числе ценой здоровья и даже самой жизни.

7 апреля — памятная дата для войск правопорядка. В этот день 1995 года на таджикско-афганском участке границы 17 солдат погибли в неравном бою с моджахедами, 33 военнослужащих получили ранения. Все они защищали границу от бандформирований, провозивших оружие и наркотики. Сегодня в Академии Национальной гвардии РК к Стеле Памяти учащиеся школ города возлагают венки и цветы.

На памятном митинге присутствуют и ветераны, выполнявшие воинский долг на таджикско-афганском участке границы. Им сегодня вручают благодарственные письма. Завершилось мероприятие прохождением личного состава торжественным маршем.

Анастасия Кузнецова