Ряд мероприятий, посвящённых 130-летию М.Жумабаева, проводят в СКО

Магжан Жумабаев — один из основателей новой казахской литературы. Он отличался особым умением выражать свои мысли точно и многогранно. Сегодня в честь 130-летия казахстанского поэта в школе-гимназии им.Батыр Баяна города Булаево проходит яркое мероприятие. Для гостей организовали выставку, где рассказывается о жизненном и творческом пути поэта: его стихи, документы, фотографии и личные вещи.

ИРИНА МАТВЕЕВА, специалист областного музейного объединения:

— На выставке представлена посуда из китайского фарфора, которая принадлежала семье Жумабаевых. Находится она в фондах нашего областного историко-краеведческого музея. Также представлена пиала, которую Магжан подарил своей снохе Бибизаип. Музею эту пиалу подарил сын Бибизаип Тасболат Бекенов.

Есть здесь самовар и две конфетницы, что когда-то принадлежали отцу Магжана Бекену Жумабаеву. Также можно увидеть портрет из риса и различные сборники. Эта выставка — переносная. Увидят её во всех районах. Свой старт взяла на родине казахстанского публициста. Следующая её остановка — Мамлютский район. Сегодня в честь известного земляка в школе-гимназии также проходит областной конкурс топонимов под названием «Печать Магжана». Участие приняли 27 юношей и девушек из 8 районов области.

Айлана Баймуханова подготовила презентацию под названием «История моего села. Герой моей улицы». Рассказала девушка о герое — интернационалисте Дмитрие Лешенко. Во время войны в Афганистане он героически погиб, спасая командира своего отряда. На родине героя, с.Надёжке района М.Жумабаева, названа улица в его честь.

АЙЛАНА БАЙМУХАНОВА, участница конкурса, район М.Жумабаева:

— В подобных конкурсах я ещё не участвовала. Это мой первый раз. Я решила участвовать в проекте, потому что горжусь героем нашего села. Героем нашего села является Дмитрий Лешенко, который служил в Афганистане. Родился в 1961 году. Информацию о Дмитрие Лешенко я брала в архиве, опрашивала одноклассницу Дмитрия Лешенко, его сестру, также женщину, которая жила с ним на одной улице.

На выступление ребятам дают 7 минут. Смотрят на уверенность изложения, наполненность содержания. Выбрали тему краеведения, к слову, не просто так.

СЕРИК ЖУМАГУЛОВ, директор историко-краеведческого музея района М.Жумабаева:

— Тема нынешнего года — топонимы. Исследуем леса, деревни, озёра, улицы и в честь кого они названы. К сожалению, с уходом старшего поколения у нас уменьшается пласт знаний истории родного края. Многие знают, как называется лес, а почему он так назван — не знают. И, чтобы хотя бы оставшуюся сумму знаний саккумулировать и где-то сохранить на электронной площадке, мы проводим вот такой конкурс уже второй год.

Ребята, которые защитят свою работу наилучшим образом, получат денежные призы, а также награды в 6-ти номинациях.

Диана Салихова