Открытый чемпионат области по настольному теннису стартовал в Петропавловске. Он продлится до 9 апреля. В турнире участвуют спортсмены из областного центра и районов региона. Также за награды поборются участники из Абайской, Акмолинской и Костанайской областей.

ИРИНА ПЮРКО, главный судья открытого чемпионата области по настольному теннису:

— В нашем чемпионате участвуют спортсмены из трех возрастных категорий: школьники, категория 18-39, 40 лет и старше. Разыгрывается личный разряд, командный, парный. Это женский мужской и смешанные разряды. Прошлый чемпионат области собрал 136 участников, в этот раз у нас 150 участников.

Чемпионат дает им возможность проверить свой уровень игры, обменяться опытом и стратегиями. 13-летний Ануарбек Бекжан приехал из Абайской области. Семиклассник настроен только на победу.

АНУАРБЕК БЕКЖАН, участник открытого чемпионата области по настольному теннису, Абайская область:

— Один год занимаюсь настольным теннисом. Я получал награды в Павлодаре, Усть-Каменогорске, ездил в Шымкент, Алматы, Кокшетау. Я занимаюсь настольным теннисом, потому что, когда я занимался боксом, я случайно упал с 4-го этажа и не мог ходить на бокс, решил ходить на настольный теннис.

У каждого участника чемпионата своя история прихода в настольный теннис. Но их объединяет желание выложиться на максимум и занять призовое место. Победители среди школьников в конце апреля отправятся на республиканский турнир. Самые сильные участники из категории 40 лет и старше смогут показать себя на летнем ветеранском чемпионате страны.

Дарья Пышмынцева