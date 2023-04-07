Детский театр моды «Томирис» стал призёром конкурса в Москве

Петропавловский детский театр моды «Томирис» вернулся домой с победой из Москвы. Коллектив участвовал в конкурсе юных модельеров «Золотая игла». Приехали модницы недавно. Признаются, эмоции до сих пор не отпускают, ведь на одном подиуме встретились участники 93 театров моды из России, Беларуси и Казахстана.

Представлено было там более 200 коллекцией, который оценивал известный модельер Вячеслав Зайцев. «Золотая игла» уже много лет проходит при его поддержке. «Томирис» — единственный коллектив, который выступил от нашей страны на подиуме. Наша команда подготовила коллекции «Беташар» и «Арт Бланш», а также эскизный проект.

НАТАЛЬЯ КОЗЛОВСКАЯ, руководитель театра моды «Томирис»:

— Конечно, дети с удовольствием знакомились с другими коллективами. Это очень важно, их это развивает, их это наполняет. Потому что ты, когда работаешь здесь у себя в городе, ты видишь только себя и работаешь со своими мыслями. А там ты приезжаешь и знакомишься с другими коллективами. Ты видишь вот эту всю бурную фантазию, даже не понимаешь, что такое можно придумать.

«Томирис» на протяжении 12 лет ездит на разные конкурсы и привозит призовые места. Пошивом костюмов, подготовкой театрализованных постановок ребята занимаются сами, конечно же, с поддержкой старших групп и преподавателей.

— Мы вырезали фигуры из пенопласта и наклеивали на головные уборы. Из клея туалетной бумаги, из всего делали эти головные уборы.

— Мне понравился конкурс, и я планирую в будущем еще раз съездить.

В итоге ребята заняли первое место в номинации «Головные уборы» и были награждены дипломами и кубком.

Камилла Карим