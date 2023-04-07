Аким области с рабочей поездкой посетил Айыртауский район и район им.Г.Мусрепова

Это молочно-товарная ферма ТОО «Борисфен» в селе Антоновке Айыртауского района. Её строительство закончили в ноябре 2022 года. Стоимость проекта составила 970 млн тенге. Рассчитана ферма на 250 голов скота. Сейчас здесь 238 голов крупного рогатого скота голштино-фризской породы. Около 110 отелились, каждая из коров дает по 23 литра молока в день. Общая производительность МТФ — 2 тысячи тонн молока в год. Сейчас поставляют продукцию на петропавловский молочный завод «Eurasian Milk». Трудятся здесь 25 человек. Условия труда хорошие, говорят работники.

АЛЕКСАНДР АНТОНОВ, работник ТОО «Борисфен», Айыртауский район:

— Я — бригадир, зоотехник. На зоотехника обучаюсь. Работаю здесь второй год. Переехал, купил дом, живу здесь, работаем. Все устраивает.

В планах у руководства фермы увеличить количество голов скота. А это значит, что понадобятся новые рабочие силы. Глава региона отметил, для того, чтобы производства процветали, необходимо создавать все условия для действующих сотрудников и открывать перспективы для новых работников.

— По району сколько не хватает ветеринаров, зоотехников?

— Ветеринаров не хватает 8 человек. Сейчас четверо учатся по краткосрочным курсам и двое учатся в университете.

— Без ветеринаров, без зоотехников развития животноводства не будет. Поэтому вы за свой счет обучайте сейчас, пусть курсы пройдут, приедут сюда работать. «С дипломом в село» сюда. Есть кредиты есть подъемные, за счет этого можно тоже привлечь, построить им дом, создать условия.

На встрече с руководителями агроформирований Айдарбек Сапаров выслушал все волнующие вопросы. В районе хотят запустить откормплощадку и заниматься переработкой мяса. Такая инициатива нашла поддержку акима области. Вопрос решен — будет 100 млн тенге финансирования. Животноводство — это очень прибыльная сфера, которую стоит разивать, говорит глава региона.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Согласно поручениям, мы должны сейчас заниматься животноводством. 60% в области сейчас не занимаются животноводством. Мы должны обеспечить круглогодичную занятость людей, населения. А для этого что нужно делать? Для этого только нужно заниматься животноводством. Просто растениеводство — весной посеял, осенью убрал и уехал, забыл про село — вот этого быть не должно. Поэтому прошу вас всех, призываю, в этом напрвлении надо принимать участие. Вот смотрите, ТОО «Борисфен», у них земли нет, всего 500-600 га. Несмотря на это, они построили животноводческий комплекс. Программа хорошая. Если вы раньше ходили в банки второго уровня или другие финансовые институты по полтора-два года, получали кредиты, проблемы с залогами, то через СПК этот механизм, пилотный проект, очень удобный. За полтора месяца можно получить финансирование.

Далее аким области посетил ТОО «Tezis» по глубокой переработке молока и производства сыра в селе Саумалколь. В цехе, который начал свою работу в январе, производится 12 видов сыра. Мощность превышает 1,2 тонны в сутки. Готовая продукция поставляется в Алматы, Караганду, Астану, Кокшетау, Петропавловск. Сырье берут у местных производителей. Предприятие оснащено высококлассным европейским оборудованием. Например, такое устройство перерабатывает 200 кг сыра зараз. Производительность — более 600 кг в час.

АРТЕМ ТЕН, руководитель ТОО «Tezis», Айыртаускйи район:

— Сейчас здесь мы изготавливаем колбасный сыр. Скоро будет выгрузка. Потом переместится вот эта китаянка на подъемник и вот на то оборудование — на шприц. Это уже немецкого производства шприц, там уже в упаковку.

На запуск завода потратили 690 млн тенге. Сейчас здесь работают 20 специалистов. Средняя заработная плата — 140 тысяч тенге, в перспективе — повышение до 180 тысяч. В планах создать 35 рабочих мест. О том, как развивается культурная жизнь села, глава региона узнал в Саумалкольской школе искусств. Она появилась в 2021 году путем модернизации старого здания поликлиники. На масштабную работу ушло 154 млн тенге. Сейчас 520 детей посещают кружки по 13 направлениям.

На первом этаже школы имеется и кабинет коррекции. Его посещают 27 детей с нарушениями развития. В завершение визита в Айыртауском районе аким области встретился с жителями села Шалкар. Главная проблема, которая беспокоила сельчан, будет решена в этом году. Чистую питьевую воду проведут в дома жителей населенных пунктов. На это из областного бюджета выделили 670 млн тенге. А вот со светом в селе проблема остается актуальной.

БЕКБОЛАТ ЫБРАЕВ, житель села Шалкар, Айыртауский район:

— У нас провели по центральной улице, все хорошо. По второстепенным улицам провести бы ещё.

И это поручил выполнить аким области местным хозяйственникам. Следующая точка назначения — район им.Г.Мусрепова. По дороге у села Токсан би работают спасатели. Ведут борьбу с «большой водой», которая несколько дней назад пришла на этот участок. Глава региона дал распоряжение взять ситуацию на контроль. Акимат области окажет соответствующую помощь по необходимым средствам. После посещения комбикормового завода в Новоишимском глава региона посетил Дом культуры в селе Червонном. Зданию — более 60 лет. Капитальный ремонт здесь ведется с прошлого года. Выделили более 80 млн тенге, 70 из которых уже освоили. Осталось доделать освещение, провести косметические работы. В прошлом году из районного бюджета выделили музыкальную аппаратуру.

НАТАЛЬЯ СИНДЯКОВА, директор Дома культуры района им. Г. Мусрепова:

— Мы планируем запустить Дом культуры ко Дню работника культуры, к 21 мая. И планируем мы этот же день провести заключительный гала-концерт смотра художественной самодеятельности.

Далее аким области пообщался с местными жителями. Такому обновлению сельчане рады. Они выразили свою благодарность, а также высказали пожелания об обновлении и внешнего вида Дома культуры. На что аким ответил, средства будут выделены.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким СКО:

— Видите, и на дороги финансирование, водообеспечение вопрос решается. Вопросы культуры, вопросы образования, здравоохранения. Большое финансирование уходит у нас на образование. Если бюджет области у нас 420 млрд , 130 млрд только уходит на образование. Потом мы с 1 по 4 класс бесплатное питание будет.С первого сентября уже финансирование выделяем. Придется доходы увеличивать , поработать по доходной части бюджета, мы это поработаем, увеличим, но зато маленьких детей, начальные классы с 1 по 4 обеспечим бесплатным питанием везде. Кроме этого, образование комфортные школы будем строить в Петропавловске, 4 школы будет строиться, давно у нас садики не строились. 2 садика будем строить, дороги будем ремонтировать, большая работа нам предстоит.

Аким области отметил, что после завершения ремонта Дома культуры в село Червонное приедет вновь.

Анастасия Кузнецова