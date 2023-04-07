3 североказахстанца погибли в пожаре в Новосёловке

С начала года в СК 24 человека получили отравление угарным газом. Из-за этого один житель области погиб. Возможно, эту печальную статистику пополнит ещё один случай, который произошёл 6 апреля. Сейчас назначен ряд экспертиз.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В селе Новосёловке района им. Г.Мусрепова родственниками были обнаружены тела 3 жителей дома, 4-ый житель был доставлен в районную больницу. Предварительная причина — отравление угарным газом. Были обнаружены тела женщин 1966 и 1988 годов рождения и глава семьи 1961.

Не прочищенный дымоход и преждевременное закрытие заслонки. Это основные причины отравления угарным газом на севере страны.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Угарный газ очень коварен для человека. Не имеет вкуса, запаха и цвета. Человек, получая отравление, даже не понимает этого. Отравление происходит в ночное время. Человек засыпает и уже не просыпается. Когда происходят перепады температуры, тяги в печах ухудшаются. Здесь нужно постоянно следить за дымоходом.

Спасатели призывают североказахстанцев летом проверить свои печи и подготовить их к отопительному сезону. Это может спасти жизнь всей семьи, отмечают ЧС-ники. Опасность сейчас несут и возгорания сухостоя. Из последних случаев: в селе Каратал района Шал акына семья убирала территорию возле дома, начали сжигать мусор и не уследили за костром. В итоге сгорела хозпостройка.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В пожароопасный период категорически запрещено сжигать мусор, складировать на участках. Его нужно своевременно вывозить.

Огонь с камышей и сухостоев очень быстро распространяется, особенно в ветреную погоду. В прошлом году из-за этого сгорело 10 жилых домов, 6 хозпостроек, 85 дач, 10 автомобилей и 1 зерносклад.

Айгерим Хамзина