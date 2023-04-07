224 тенге за литр: аграрии СКО получают удешевлённое дизельное топливо для посевной

Фермеры СК готовятся к посевной кампании. До конца апреля многие планируют выйти на закрытие влаги. Когда начнётся сам посев, определить пока сложно, погода на севере страны непредсказуема. Но уже сейчас аграрии закупают дизельное топливо по льготной цене — 224 тенге за литр. Тогда как на АЗС его стоимость достигает 260. Эти субсидии для аграриев крайне важны, отмечает директор ТОО «Сервис-ЖАРС». Хозяйство в этом году засеет 6 тысяч га полей в Кызылжарском районе.

ГАББАС ЖАНТАЕВ, директор ТОО «Сервис-ЖАРС», Кызылжарский район:

— На эту площадь выделяется 20 литров на га дизельного топлива, что по цене составляет 224 тенге. Это, конечно, помощь со стороны государства. За что мы благодарны. Техника наша на весенне-полевые работы готова. 20 апреля мы собираемся выходить на закрытие влаги, а потом на посев.

В области 8 компаний, которые поставляют удешевлённый дизель для фермеров. Среди них ТОО «Эталон Регион». На базу в Петропавловске по жд путям поставляют солярку из Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов. Далее топливо идёт на заправки по всей области.

МАДЕН ЖУМАГУЛОВ, директор ТОО «Эталон Регион»:

— Нашей компанией заключено договоров с 315 хозяйствами. Мы работаем по всему региону, 13 районов. На этот год нам выделено 19800 тонн. На сегодня порядка 12,5 тысяч тонн нами выкуплено. 9300 тонн на нефтебазы области уже поступило.

4,5 тысячи тонн товарищество уже отгрузило аграриям СК. Помощь в виде удешевлённого ГСМ фермеры получают ежегодно. Сейчас никаких проблем с поставками нет, говорят в сельхозуправлении.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В текущем году объём на проведение весенне-полевых работ выделено ГСМ 73,6 тысячи тонн. В прошлом году было 71 тысяча тонн. Определены операторы.

В текущем году в СК засеют 4,5 млн га полей. Площадь зерновых и зернобобовых превысит 3 млн га, масличных культур — почти млн га.

Айгерим Хамзина