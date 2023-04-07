14 медалей привезли акробаты с чемпионата РК по прыжкам на батуте

14 спортсменов достойно представили наш регион на чемпионате Казахстана по прыжкам на батуте в Алматы и собрали целую копилку медалей: 6 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых. В соревнованиях принимали участие 180 спортсменов со всей страны.

На батуте прыжки демонстрирует Сергей Галицкий, в соревнованиях в Алматы он стал бронзовым призёром, посещает школу акробатики с раннего детства.

СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ, воспитанник ДЮСШ по спортивной акробатике и прыжкам на батуте:

— У соперников был средний уровень. В принципе, можно было бороться за пьедестал, но победителем было бы стать тяжело. Чуть-чуть допустил ошибки в своей комбинации, поэтому такой результат.

Пока одни акробаты защищали честь области, другие представляли Казахстан на международных соревнованиях в Екатеринбурге.

У мужской группы слаженная командная работа. Сейчас они исполняют один из сложнейших трюков — построение пирамиды.

ДАНИАЛ ЖЕНИСОВ, воспитанник ДЮСШ по спортивной акробатике и прыжкам на батуте:

— Мы ездили в Екатеринбург. Выступили неплохо для себя, но все равно есть свои нюансы. Соперники были очень сильными. Но, мы старались выступить очень хорошо.

РИНАТ БЕЛОНОГОВ, руководитель специализированной ДЮСШ по спортивной акробатике и прыжкам на батуте:

— Я считаю, что очень успешные выступления наших спортсменов и надеюсь, что мы на следующих соревнованиях также покажем хорошие результаты. Считаем, что выступления очень успешные для наших спортсменов на международной арене. Потому что они у нас являются чемпионами Казахстана, и нам надо было посмотреть их уже на международных соревнованиях. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из Беларуси, Армении, Узбекистана, Казахстана и 19 регионов России.

Школу по спортивной акробатике и прыжкам на батутах посещают 270 ребят. Сейчас юноши и девушки готовятся к соревнованиям, которые пройдут в конце апреля в Павлодаре.

Камилла Карим