В РК планируют предоставить бюджетную поддержку социально уязвимым потребителям теплоэнергии

Министр энергетики Казахстана, Алмасадам Саткалиев, представил законопроект «О теплоэнергетике» в Мажилисе, в котором предусмотрен механизм бюджетной поддержки уязвимых потребителей теплоэнергии. В изначальной версии законопроекта было предложено изменить политику тарифообразования для повышения инвестиционной привлекательности отрасли, но эти нормы не были одобрены уполномоченным органом.

В новом проекте установлены принципы тарифного регулирования, которым должны соответствовать регулируемые тарифы на тепловую энергию, включая совершенствование тарифной методологии и экономически обоснованный тариф. Для избежания социальной напряженности среди населения, механизм бюджетной поддержки будет предоставлен уязвимым потребителям, а не субъектам теплоснабжения. Этот механизм также позволит привлекать инвестиции и улучшать надежность и качество теплоснабжения.