В Петропавловске коммунальщики косят камыш

В Петропавловске коммунальные службы косят камыш. Это делается для обеспечения пожарной безопасности. Например, в микрорайоне Подгора заросли камыша находятся близко к частному сектору. В случае возгорания огонь с лёгкостью перекинется на жилые дома и хозпостройки. Потому с сухостоем и камышом борются уже сейчас. К тому же, весной это сделать намного легче, чем летом.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акимата г.Петропавловска:

— Такую работу мы планируем провести на 250 га земли в черте города. В будущем для предотвращения распространения огня из-за поджога сухой травы или стихийного огня планируется произвести опашку. Минерализованные полосы появятся в черте дачных кооперативов и в частном секторе, где ранее были возгорания сухой травы, камыша и поджигание мусора.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— За 2022 год зарегистрировано 3 крупных происшествия, связанных с загоранием сухой растительности с дальнейшим переходом на жилые строения. В микрорайоне Капай зарегистрирован пожар на стихийной свалке, уничтожено 3 частных жилых дома.

Айгерим Хамзина