Полицейские провели более 15 тысяч дворовых обходов

Профилактика краж велосипедов, самокатов, колясок, а также предупреждение бесконтактного мошенничества — в течение пяти дней полицейские активно работали в рамках акции «Безопасный двор». Стражи порядка ходили по дворам и информировали население, как не стать жертвой преступления и что делать, если кража или мошенничество все-таки имели место быть.



— Здравствуйте! Это сотрудники полиции. Откройте пожалуйста. — А я не вызывала полицию.

Акция проводилась по всей области с 1 по 5 апреля с участием более 2 тысяч полицейских. Стражи порядка обошли свыше 15 тысяч дворов, провели 18 тысяч встреч с гражданами. Большое внимание уделялось необходимости ответственного отношения к сохранности велосипедов. Для этого их лучше загонять на ночь в квартиру либо ставить в гараж.

ТИМУР БИМАКОВ, старший инспектор по особым поручениям управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Хочу обратиться к жителям Петропавловска и СКО: необходимо быть внимательными к своему имуществу, не оставлять без присмотра. Если велосипеды, то обязательно пристегивать их на замки. И в целом быть бдительными.

Полицейские продолжили комплексную работу по профилактике интернет-мошенничеств. Основные правила: соблюдать информационную гигиену, не спешить при проведении финансовых операций в сети, никому не пересылать свои персональные данные, а в любых подозрительных ситуациях сразу звонить в Call-центр своего банка и в полицию.

Камилла Карим

