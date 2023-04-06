Начальник областного ДП провёл встречи с личным составом служб аппарата департамента и управления полиции Петропавловска. Темой стало укрепление дисциплины в рядах сотрудников.

— Хотя я знаю, что среди нас есть достойные сотрудники, грамотные сотрудники, профессионалы своего дела. Но из-за одного сотрудника полиции, который совершает вот такие необдуманные поступки, мы теряем весь авторитет всего личного состава и всего департамента полиции.

Сотрудникам продемонстрировали видеоролики, были рассмотрены конкретные случаи нарушений учётно-регистрационной и автотранспортной дисциплины. Один из примеров — нарушения требований постоянного видеоконтроля работы полицейских.



— А некоторые наши сотрудники умудряются отключать видеорегистраторы, закрывать, оставлять в салоне патрульной автомашины. Контактировать с водителями автотранспортных средств и вымогать у них денежные средства. Месяц все эти записи хранятся. В любой момент вы можем поднять, посмотреть, проанализировать и принять в отношении вас меры дисциплинарного характера.

Стражи правопорядка напоминают, о любых нарушениях законности со стороны сотрудников полиции следует сообщить в управление собственной безопасности. Также в стране функционирует «Единый телефон доверия МВД РК»: 1402.

Айгерим Хамзина